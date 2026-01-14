ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ: ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗೂ ಕಡಿವಾಣ
ಸಿರ್ಮೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೌಂಟಾ ಸಾಹಿಬ್ನಲ್ಲಿ ಹತಿ ಸಮುದಾಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : January 14, 2026 at 9:14 AM IST
ಪೌಂಟಾ ಸಾಹಿಬ್: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿರ್ಮೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತಿ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ವಿವಾಹಗಳು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಕುಟುಂಬದ ಬೆನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂಜ್ಭೋಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ತೋನ್ರು ಗ್ರಾಮವು ಇಂತಹದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದುಂದು ವೆಚ್ಚದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಮದುವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರುನ್ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
1967ರಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜೌನ್ಸರ್ ಬವಾರ್ ಪ್ರದೇಶವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಿರ್ಮೌರ್ನ ಶಿಲ್ಲೈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೌಂಟಾ ಸಾಹಿಬ್ನ ಅಂಜ್ ಭೋಜ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹತಿ ಸಮುದಾಯವು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹತಿ ಸಮುದಾಯವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಮಾಚಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಜೀವನ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಚರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇತರ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುಂದುಗಾರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ
ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಬಡವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿರಿಪರ್ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಮೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಹೆಣಗಾಟ ನಡೆಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಿರಿಪರ್ನ ಅಂಜ್ ಭೋಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಟೌನ್ರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೊದಲಿಗೆ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಅಂಜ್ ಭೋಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಟೌನ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಗ್ರಾಮದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ದಿನ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ: ಮದುವೆ ದಿನದಂದು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯೆಂದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ವಧು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಪಾಲ್ಟೋಜ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಪಾಲ್ಟೋಜ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 4-5 ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ: ವರನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಟೋಲುವಾ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೇಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಈಗ, ಟೋಲುವಾ ಜನರಿಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಈಗ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಗನ ಜನನದ ನಂತರ ಹತ್ತು ಉಥಾನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಜನನದ ನಂತರ ಹತ್ತು ಉಥಾನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಪಿನ ಹೊರಗಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ; ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತೋನ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಲಲಿತ್ ತೋಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಡವರು ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುಂದುವೆಚ್ಚಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ವ್ಯರ್ಥ ವಿವಾಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಬಡವರು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತ; ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಡವರನ್ನು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಿ ಬಡವರು ಸಹ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ಮರಣ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ 'ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಡಿ': ಪವಿತ್ರ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತು