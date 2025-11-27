ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಕೆಜಿಗೆ ₹100, ಇತರ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಗಟು ದರ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ 35-60 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
Published : November 27, 2025 at 1:53 PM IST
ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಗಟು ಬೆಲೆ 60 ರಿಂದ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ 80 ರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಕಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ರೈತ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಹೂ ಬಿಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಇಳುವರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ 2 ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಖರೀದಿ ಕುಂಠಿತ: ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಸಲಾಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಈಗ ಕೇವಲ 250 ಗ್ರಾಂನಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈಪುರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಭೂರಿ ದೇವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲ್ ಕೋಠಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಇಸ್ಲಾಂ ಭಾಯ್, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇತರ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತ್ರಿಲೋಕ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಋತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವ: ನವೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರ, ಜೋಧಪುರ, ಅಜ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
