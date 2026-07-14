ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ನಿಧನ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಾಕು ನಾಯಿ
ಭಾನುವಾರ ನಿಧನರಾದ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಕು ನಾಯಿ, ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : July 14, 2026 at 7:51 AM IST
ಬೇತುಲ್, (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಬೇತುಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಎಂಬುವರು ಭಾನುವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಮನ ಕಲಕುವ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಡಗ್ಗು ಎಂಬ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೂ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಿಧನರಾದ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಕು ನಾಯಿ, ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಗರದ ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದು ಮಾಲೀಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕು ನಾಯಿ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ನಾಯಿಯೂ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರದಿದ್ದವರ ಅಚ್ಚರಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗಂಜ್ ಮೋಕ್ಷಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜೈನ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಪಾಲ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಏಮ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೈನ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬೇತುಲ್ಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಜೈನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಗ್ಗು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಶವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಶ್ವಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದರ ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಡಗ್ಗು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, 'ಡಗ್ಗು' ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತ್ತು.
ಡಗ್ಗು ಕೇವಲ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಡಗ್ಗು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪದಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ದಿಲೀಪ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಗ್ಗು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾಯಿಯೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
2020ರ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: AAP ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ದೋಷಿಗಳು