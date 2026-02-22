ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ: ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಕರೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಕೋರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.
Published : February 22, 2026 at 8:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ಚರಣ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ರೈತ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾನುವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ 'ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ, ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಂದು ರೈತರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೋಶವು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಡಿಯಿಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಕು ಎಂದು ರೈತರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುರಿತಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
- ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ.
- ವಾರ್ಷಿಕ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಯುಎಸ್ ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ.
- ಶೇಕಡಾ 11ರಷ್ಟು ಹತ್ತಿ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಹತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಸೇಬು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ಜೋಳ), ಸೋಯಾಬೀನ್, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುಎಸ್ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
- ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಭಾರತದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಫೈಟೊಸಾನಿಟರಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.
- ದೇಶದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
