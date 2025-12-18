ETV Bharat / bharat

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಬಳಿಕ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಮಾವೇಶ; ಈರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ರ್ಯಾಲಿ

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

TN: Vijay to address TVK's first public meeting after Karur stampede
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶ (ANI)
By ANI

Published : December 18, 2025 at 11:31 AM IST

2 Min Read
ಈರೋಡ್​ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ ಈರೋಡ್‌ನ ಮೂಂಗಿಲ್‌ಪಾಳ್ಯಂ ಸಭೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈಯನ್ ಕೂಡ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಮಾಜಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಚಿವ ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈಯನ್ ಅವರನ್ನು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರನ್ನು ಈರೋಡ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಿರುಪ್ಪೂರು ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡೇತರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈಯನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಭವಿಷ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಟಿವಿಕೆಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 27ರಂದು ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 41 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 110 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದುರಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಘಟನೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದುರಂತದ ತನಿಖೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ರಸ್ತೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಟಿವಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು.

