ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ; ಮೊಳಗಿದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ
ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ(ಟಿವಿಕೆ) ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
Published : June 18, 2026 at 12:11 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಕಳೆದ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡದ ಕಾರಣ ಸದನವನ್ನುದ್ದೆಶಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡದೇ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್, ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ(ಟಿವಿಕೆ) ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಪೆರಿಯಾರ್ ಇ.ವಿ.ರಾಮಸಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಕಾಮರಾಜ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ರಾಣಿ ವೇಲು ನಾಚಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂಜಲೈ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಟಿವಿಕೆ ರಚನೆಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವಂತಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಾರತಮ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಣಕಾಸು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು, ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ: ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ದುರಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿವಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತಪತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದರು. ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್.ರವಿ ಅವರು ರಾಜಭವನ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು.
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