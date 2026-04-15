ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನ 850ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಖೋತಾ?: ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?

ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಗಿರುವ ಶೇಕಡಾ 24.3 ರಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 20.7ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಚಿದಂಬರಂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 1:58 PM IST

ಗುರುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಧೇಯಕದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ಏರ್ಪಡುವ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಧೇಯಕವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಪ ಮತ್ತು ವಾದ.

ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ (ಚುನಾವಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಕಾರ) ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಅರ್ಥ ಸಚಿವ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಏರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆಯು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2029 ರ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ (ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು) ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯ ಈಗಿರುವ 543 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 850 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ 815, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 35 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. 2027ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಯಾವುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಏರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರೀ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿವೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿವೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖೋತಾ-ಚಿದಂಬರಂ ಆತಂಕ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಇದೇ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಆತಂಕಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಲವನ್ನು 543 ರಿಂದ 815 ಕ್ಕೆ ಶೇಡಾ 50 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಲವು 39 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆಯ ವೇಳೆ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳು 46ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲವು ಈಗಿರುವ 80 ರಿಂದ 120 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳು 140ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 24.3% ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತರ 20.7% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ, ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದವರು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್​ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಇತ್ತ ಚುನಾವಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್​ ಅವರು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೊಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು 850 (35 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 825)ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 850 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕೇರಳವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3 ಸೇರಿ 23 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಲಿನ ಪ್ರಕಾರ 31 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 8 ಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶವು, 80 ರಿಂದ 125 ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ಅದು 38 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, 13 ಸ್ಥಾನ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಯಾದವ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಷ್ಟಕದ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು 11 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 13 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ 8 ಸ್ಥಾನ ಖೋತಾಗೊಂಡರೆ, ಬಿಹಾರ 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33 ಮೀಸಲು: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯು ಲೋಕಸಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಹುಮತಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಬಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಹಾಜರಿರುವ ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ 292 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು 233 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ: 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೀಸಲು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 816 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 273 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಯಾಕೆ?: ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. 33 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು 2029ರ ಒಳಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2027 ರ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, 2034 ರವರೆಗೂ ಮಸೂದೆಯು ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಸರ್ಕಾರವು ಮಸೂದೆಗೆ ತಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದೆ.

