ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಟಿವಿಕೆ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು: ತಮಿಳುನಾಡು ಲೋಕ ಭವನದ ಹೇಳಿಕೆ

ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಟಿವಿಕೆ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು: (IANS)
By PTI

Published : May 7, 2026 at 3:37 PM IST

ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಲೋಕ ಭವನ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಲೋಕ ಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಎಂದು ಲೋಕಭವನದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜಯ್ ಗುರುವಾರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮೇ ನಾಲ್ಕರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ 108 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. 234 ಸದಸ್ಯಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 118 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಬಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲವಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತನ್ನ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 5-6 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲ್ಲ - ಡಿಎಂಕೆ: ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಡಿಎಂಕೆ ನಟ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವ ಎಡಿಎಂಕೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ರೆಸಾರ್ಟ್​ ರಾಜಕಾರಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತ ಡಿಎಂಕೆ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ವಿಜಯ್​​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳು ಕಾದು ನೋಡಲಾಗುವುದು. ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ನಾವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ವಿಜಯ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಸರತ್ತು ಫಲ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈನ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿ.ಎಸ್.ಬಾಬು, "ಬಹುಮತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

