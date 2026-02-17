ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು: ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ₹10.71 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ - ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ಅನುಪಾತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : February 17, 2026 at 7:56 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದ 1.31 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ತಲಾ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು 10.71 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊರಲಿದೆ.
2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ 10.71 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯವು ಅಂದಾಜು 7.21 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 48 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ತಂಗಮ್ ತೆನ್ನರಸು ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಓದಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ, ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದವು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: 2025-26ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2,20,895 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು 2,06,540 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, 2026-27ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು 2,29,579 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ 1,62,417 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 31,881 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ 14,928 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವಾಗಿ 13,668 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 11.15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಗಣನೀಯ ಕಡಿತ: 2025-26 ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ 23,834 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಸಹಾಯಧನದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ 20,073 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2026-27 ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನದ ಅನುದಾನವನ್ನು 24,762 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಜಿಡಿಪಿ ಪಾಲು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2016-17ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 3.41 ರಿಂದ 2025-26 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.16 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಲ ಮಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026-27 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,79,809.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರವು 60,413.42 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಿದೆ.
