ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ; ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಈಗ 180 ಮಾತ್ರ!
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಳಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 180 ವಿಧದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
Published : November 10, 2025 at 4:07 PM IST
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಕೃಷಿಯು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯೂ ಹೌದು. ಕೃಷಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವೂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ದೇಶದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಆ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ರೈತರು ಬಿಸಲು ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ.
ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದಗಳು: ಭತ್ತದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ... ಅನೇಕರು ಅಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೂರಾರು ವಿಧದ ಅಕ್ಕಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 180 ವಿಧದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ರೈತರು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ಸಿಗದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಏನು?: ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದು ಎಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಂಬಸಮುದ್ರಂ ಬಳಿಯ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಅಯನ್ ತಿರುವಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಕಪಾಲಿಪರೈಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು; ತಿರುವಲೇಶ್ವರಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳಾ ಬೆಂಬಲ ಗುಂಪು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯನ್ ತಿರುವಳೀಶ್ವರಂ ಗ್ರಾಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ 9ರ ವರೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯನ್ ತಿರುವಳೀಶ್ವರಂ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 10 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಲಾ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಬೈ ಬೈ.. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೃತಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಬಾಸಮುದ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಎಂಬವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಈಗ 120 ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ETV ಭಾರತ ತಿರುವಳೀಶ್ವರಂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಅಂಬಸಮುದ್ರಂ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪಟ್ಟಣ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಜನಾ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೃಷಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಅಂಬಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಆಯನ್ ತಿರುವಳೀಶ್ವರಂ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದೆವು. ನಾವು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭತ್ತಮಯವಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಇದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಮಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಭತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ, ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದ್ದವು. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತಿದು: ಈ ವೇಳೆ ಶಂಕರಮರಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತಿಗಿಳಿದರು. "ನಾನು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಾವು ಬೆಳೆದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವೇ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪು ನಮಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈಗ ನಾವು ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ . ನಾವು ಸಾವಯವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದೆವು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೃಷಿಗೆ ನಾವು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಂಚಗವ್ಯದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನೀವು ಸಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರುಣಾ ಎಂಬ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ, ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರುಣಾ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇದೇ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? : "ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಮ್ಮ (ತಿರುವಳೀಶ್ವರಂ) ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 10 ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಸಾವಯವ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಸ್ವತಃ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನೆಲ್ಲಯಪ್ಪರ್ ಅತೂರ್ ಖಿಚಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಣಿಯಮ್ಮೈ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ: "ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 2 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಭತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
