ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕರು; ಸಂಜೆ ವಿಸಿಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ

ವಿಸಿಕೆ ಜೊತೆ ವಿಜಯ್​ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಿಲುವು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​
By PTI

Published : May 9, 2026 at 1:54 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತಮ್ಮ ಐವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ರೆಸಾರ್ಟ್​​ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮೇಲೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ಶಾಸಕರ ಗುಂಪನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥನ್​ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ ರಚನೆಗೆ 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ವಿಸಿಕೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟಿವಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಎಂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಸಿಕೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಿಲುವು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಸಿಕೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಹು ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್​ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 1967ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಹೊರತಾದ ಪಕ್ಷದ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ದಶಕಗಳ ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸುಗಮಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್​ ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

