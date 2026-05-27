ನಿನ್ನೆ ಪತ್ರ, ಇಂದು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಳಿ 'ಮೇಕೆದಾಟು' ದೂರು ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
By PTI
Published : May 27, 2026 at 8:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಾರರ ಬಿಡುಗಡೆ, ತಮಿಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಯ ವಿವಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru @actorvijay met Prime Minister @narendramodi today.@CMOTamilnadu pic.twitter.com/xwE8THhDEV— PMO India (@PMOIndia) May 27, 2026
ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಇದು ತಮಿಳಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ದೂರಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೀತೆಯಾಗಿ ತಮಿಳು ತಾಯಿ ವಾಳ್ತು (ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ) ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಡಗುಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್: ಇನ್ನು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ (ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್) ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಕೆದಾಟು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್: ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕಾವೇರಿ ಜಲ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಟಿ) ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
