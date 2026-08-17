ETV Bharat / bharat

₹75,000 ವರೆಗಿನ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್

75,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CM VIJAY
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 17, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದು 75,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

75,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ 75 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಮನ್ನಾವನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ 953.06 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ 110ರ ಅಡಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಇದನ್ನು 75,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು 75,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ 35,000 ರೂ.ಗಳ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು 14.44 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 7 2026 ರಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಅವರ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 75,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಈಗ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, 75,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು 75,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 35,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

"ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 1.38 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 953.06 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಮನ್ನಾ ಮೊತ್ತವು 13.34 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 6,220 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ರೈತ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

CM VIJAY
TAMIL NADU
ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ
COOP FARM LOANS WAIVER
FULL WAIVER OF COOP FARM LOANS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.