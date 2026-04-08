ETV Bharat / bharat

ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಬಸ್​ ಸೇವೆ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ; ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನಾರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ತಿರುಗೇಟು

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಉಚಿತ ಬಸ್​ ಸೇವೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

tn-cm-slams-modi-over-womens-free-bus-travel-remark-mocks-aiadmk-as-amit-shah-dmk
ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ (IANS)
author img

By PTI

Published : April 8, 2026 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಡಲೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸ್ಟಾಲಿನ್​, ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್​ ಯೋಜನೆಯಾದ ವಿಡಿಯಲ್​ ಪಯಣಂ, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಲಾಭದಾಯಕತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಉಚಿತ ಬಸ್​ ಸೇವೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಯಕ, ದಿವಂಗತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಎನ್ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಡಿಎಂಕೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿರುಧುನಗರ, ಶಿವಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಅರುಪ್ಪುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮತದಾರರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ, 'ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿ 2.0' ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆನೀಡಿದ ಅವರು, ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಚಿತ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

TAGGED:

TN CM SLAMS MODI
MODI ON WOMENS FREE BUS
TAMIL NāDU ASSEMBLY ELECTION
STALIN SLAMS MODI OVER FREE BUS
TN CM SLAMS MODI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.