ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಸೂಚನೆ
ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸಿಗುವಂತಾಗಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : May 18, 2026 at 8:20 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ: ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಉನವಗಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳಪೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು.
ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್: ಇದೀಗ, ಟಿವಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 383 ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 237 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇವು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಲಸಿಗರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಇವತ್ತಿನ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ.
