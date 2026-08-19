ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನ, ಭತ್ಯೆ: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಘೋಷಣೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : August 19, 2026 at 3:38 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೆರವಾಗಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶಾಸಕಿ: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕಿ ಕೆ.ಸಿಂಧು ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಿಎಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. 1964 ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪಡಗೊಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊಡುತಥೆಲ್ಲಂ ಕೊಡುಥಾನ್ ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಿ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸದನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. ನಂತರ, ಈ ಘೋಷಣೆಯು ರಾಜ್ಯದ 234 ಶಾಸಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಚೆನ್ನೈನ ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ 400 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಹೈ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 7 ಹೊಸ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 620 ಜೂನಿಯರ್ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾರಕವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರೈಕೆ ಮಿಷನ್' ಅನ್ನು 673 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 471 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧುರೈನ ರಾಜಾಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 84 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ (LINAC), ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಗಾಗಿ 106 ಕೋಟಿ 17 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: