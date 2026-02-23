ETV Bharat / bharat

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಹೊರಕ್ಕೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೀಗ ಒಟ್ಟು 5.67 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.

TAMIL NADU FINAL ELECTORAL ROLL
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ಪಟ್ನಾಯಕ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 8:25 PM IST

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೀಗ ಒಟ್ಟು 5.67 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರಿದೆ.

18-19 ವಯಸ್ಸಿನ 7.40 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್​ಆರ್​ಐಗೂ ಮೊದಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 6.41 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದರು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು https://elections.tn.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 1.1.2026 ರಂದು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 5,67,07,380. ಅದರಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,77,38,925 ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,89,60,838 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು 7,617 ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋಲಿಂಗನಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 5.36 ಲಕ್ಷ. ಚೆನ್ನೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂದರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1.16 ಲಕ್ಷ ಇದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 18-19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವರ ನೋಂದಾಯಿತ ನಿವಾಸ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (EPIC) ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ "1950" ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-4252-1950 ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ನಂತರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, ಅಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಮಯ ನೀಡಲಾಯಿತು. 17.10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು 1.84 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು 5.51 ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

