ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್: 2 ದಿನ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಫ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ
ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸಮನ. ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : June 18, 2026 at 10:49 AM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿಎಂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೂನ್ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಜನರು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸಮನ. ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಡಲೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯ, ವೆಲ್ಲೂರ್ನ ಅಮೃತಿ ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಸೇಲಂ ಕುರುಂಬಪಟ್ಟಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದಿನ ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 22ರಂದು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ 52ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ತಿರುಚಿರಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಮಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ತಮಿಳಿಸೈ ಸೌಂದರರಾಜನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿಖರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಕೀಲ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಎ.ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಅರುಳ್ಮುರುಗನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
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