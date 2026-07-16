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ಟಿಎಂಸಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಮಮತಾರ ಪಕ್ಷದ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನ

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ- ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತೋರ್ವ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ- ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ತಾರಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಲ್ಲಿಕ್?

IANS
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 4:45 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ(ಟಿಎಂಸಿ)ದ ಸಂಸದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರಬಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಸದರು ಇವರು.

ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಭಾಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಾಜೀನಾಮೆ: 2026ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ಬಲಿಕ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ (ಟಿಎಂಸಿ) ಹೋಳಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಮಮತಾ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡ್​ಬೈ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ, ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್ ರೇ, ಸುಸ್ಮಿತಾ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಕ್ ಬರೈಕ್ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ವರ ಸರದಿ.

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ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
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