ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಟಿಎಂಸಿ; ಮೂಲಗಳು
ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯ 128 ವಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 63 ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
By ANI
Published : March 13, 2026 at 12:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ (ಸಿಇಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನದಲ್ಲಿಂದು ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯ 128 ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 63 ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ 324(5) ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಅದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 50 ಸದಸ್ಯರ ಸಹಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಸಿಪಿ) ಸಂಸದರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೃಣಮೂಲ ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ, ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಸೌಗತ್ ರಾಯ್, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸದರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅದನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ನಿರಾಶೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ದೂರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲುಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಲ್ಜೆಪಿ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ಸಂಸದ ಅರುಣ್ ಭಾರ್ತಿ, ಇಂತಹ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
