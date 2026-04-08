ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ: ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬಲಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ
SIR ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
By PTI
Published : April 8, 2026 at 11:58 AM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಭಬಾನಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಂಗಾಳದ 294 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಘಾಟ್ ನಿವಾಸದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಗುಮೊಗದೊಂದಿಗೆ ಅಲಿಪೋರ್ ಸರ್ವೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುಮಾರು 800 ಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರತ್ತ ಕೈ ಬಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.
ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ: ಭಬಾನಿಪುರದಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ಫಿರ್ಹಾದ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೂಬಿ ಹಕೀಮ್, ವಾರ್ಡ್ 71 ರ ಟಿಎಂಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಬ್ಲು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಬಾನಿಪುರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೀರಜ್ ಶಾ ಅವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.
ಗುಜರಾತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಬಂಗಾಳಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಿವಾಸಿಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಗಾಳದ ಬಹುತ್ವ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಿತ್ತು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2026 1ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದರೆ, 2ನೇ ಹಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 4, 2026 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
