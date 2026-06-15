ಸಿಐಡಿಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಶಾಸಕರ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಎಂಟೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು.
By PTI
Published : June 15, 2026 at 1:32 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಶಾಸಕರ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನೂ ಸಿಐಡಿ ಎಂಟೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಇಂದು ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಎರಡು ಡಜನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇತರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವಿದೆ. ಯಾರು ಈ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ನಡೆಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿನ್ಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಶಾಲಾ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ) ನಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದ ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
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