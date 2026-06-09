₹1 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ: TMC ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನ, ಮೊಟ್ಟೆ-ಸಗಣಿ ಎಸೆದ ಜನರು
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರ ಬಂಧನದ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 8:28 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ವಿಪಕ್ಷ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರ ಬಂಧನದ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡ ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಎಂಬವರನ್ನು ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಧಾನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವ ದತ್ತಾ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡನನ್ನು ಆತನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬಿಧಾನಗರ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ದತ್ತಾ: ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ದತ್ತಾ ಅವರು, "ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಲು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಸಗಣಿ ಎಸೆದ ಜನರು: ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಿ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವಾಗ ಜನರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಳ್ಳ, ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಆತನ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಟೊಮೆಟೋ ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಎಸೆದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಾಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ದತ್ತಾ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು. 2 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲ ವಸೂಲಿಕೋರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ: ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಬಿಧಾನಗರ ಶಾಸಕ ಶರದ್ವತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು, "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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