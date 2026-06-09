ETV Bharat / bharat

₹1 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ: TMC ಮುಖಂಡನ ​ಬಂಧನ, ಮೊಟ್ಟೆ-ಸಗಣಿ ಎಸೆದ ಜನರು

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರ ಬಂಧನದ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

TMC LEADER ARRESTED
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 9, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ವಿಪಕ್ಷ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರ ಬಂಧನದ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡ ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ದತ್ತಾ ಎಂಬವರನ್ನು ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಧಾನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್​ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್​ (ಬಿಎಂಸಿ) ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವ ದತ್ತಾ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡನನ್ನು ಆತನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬಿಧಾನಗರ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ದತ್ತಾ: ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ದತ್ತಾ ಅವರು, "ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಲು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಸಗಣಿ ಎಸೆದ ಜನರು: ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಿ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್​ ಕರೆತರುವಾಗ ಜನರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಳ್ಳ, ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಆತನ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಟೊಮೆಟೋ ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಎಸೆದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಾಸತ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಟಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ದತ್ತಾ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು. 2 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಎಲ್ಲ ವಸೂಲಿಕೋರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ: ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಬಿಧಾನಗರ ಶಾಸಕ ಶರದ್ವತ್​ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು, "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

TMC LEADER SABYASACHI DUTTA
TMC
BJP
WEST BENGAL
TMC LEADER ARRESTED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.