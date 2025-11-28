'SIRನಿಂದ 40 ಮಂದಿ ಸಾವು': ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಟಿಎಂಸಿ ನಿಯೋಗ
Published : November 28, 2025 at 10:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸಂಸದರ ನಿಯೋಗವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (ಸಿಇಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಟಿಎಂಸಿಯ 10 ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಿಇಸಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವುಗಳ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಸಿಇಸಿ ಮತ್ತು ಇಸಿಐ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ ನಿಯೋಗವು, ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿತು.
ಇಸಿಐ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಡೆರೆಕ್ ಒಬ್ರಯಾನ್, ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ತಲಾ ಐವರು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ 10 ಮಂದಿ ನಿಯೋಗವು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದರು.
ನಾವು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆವು. ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿಇಸಿ ಮತ್ತು ಇಸಿಐ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ನಿಯೋಗವು ಸಿಇಸಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಆದರೆ ಸಿಇಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಸಿಇಸಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಕಲಿ ಮತದಾರರು ಅಥವಾ ಒಳನುಸುಳುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕದೇ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಏಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?, ಇದೇ ಮತದಾರರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ತನ್ನದು ಅಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?, ಹಲವಾರು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಮಾನವೀಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭೀತಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಹಾಯತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಏಕೆ ಆಯೋಗ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಟಿಎಂಸಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಆತುರದ ವಿಧಾನವು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅಜಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ SIR ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಜೀವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
