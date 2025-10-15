ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ: ಏನಿವು ಗುಪ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು?
ತಿರುಮಲದ ಶೇಷಾಚಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಲವು ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಟಿಟಿಡಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 15, 2025 at 1:26 PM IST
ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿನ ಶೇಷಾಚಲಂ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೀರ್ಥ( ಕ್ಷೇತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ, ಈ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (ಟಿಟಿಡಿ) ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಕಾಶ ಗಂಗಾ: ತಿರುಮಲದಿಂದ 3ಕಿ.ಮೀ ದೂರು ಇರುವ ಈ ಸ್ಥಳ ದೇಗುಲದ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಪಾಂಡವ ತೀರ್ಥ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವ ತೀರ್ಥವು 2.5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಪಾಂಡವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಇದೀಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರೆದಿರಲಿದೆ.
ಚಕ್ರತೀರ್ಥಂ: ಶೈಲತೋರಣಂ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದೇಗುಲದ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಇದೀಗ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಭಕ್ತರ ಭೇಟಿಗೆ ತೆರದಿರುತ್ತೆ.
ಕೆಲವು ತೀರ್ಥಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ: ಆದರೂ ಕೆಲವು ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಏಳೂವರೆ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬುರು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪಾಪವಿನಾಶನಂ ವರೆಗೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೇವಾಲಯದ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರಧಾರ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪಾಪವಿನಾಶನಂನಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರು ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಕೊಂಚ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಫಾಲ್ಗುಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥ: ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪಾಪವಿನಾಶದಿಂದ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 5 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ತೀರ್ಥ ಮುಕ್ಕೋಟಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಕೂಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟಿಟಿಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏಣಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು, ಅಥವಾ ಹೃದಯ, ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬೂರು, ಕುಮಾರಧಾರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ದೂರ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಥದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುಮಲದಿಂದ ಪಾಪವಿನಾಶನಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅನೇಕ ತೀರ್ಧಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
