ETV Bharat / bharat

ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್​ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯಿರಿ!: ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನದಟ್ಟಣೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಸಾಲು!

ಏಕಾಏಕಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದುದ್ದ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.

tirumala-witnesses-massive-summer-rush-ttd-urges-devotees-not-to-join-queue-lines-until-friday-morning
ತಿರುಮಲ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ವಾರವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದುದ್ದದ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಕುಂಟಂ ಕಂಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಭಕ್ತರ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಗಾರ್ಡನ್​ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶೆಡ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಕ್ತರ ಸಾಲು ಬಟ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ತಿರುಮಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರೀ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನವೀಡಿ ಕಾದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜನರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 6ರವರೆಗೆ, ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವವರನ್ನು, ಯಾತ್ರಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ (ಪಿಎಸಿ)ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಕಚೇರಿ (ಸಿಆರ್​ಒ) ಬಳಿ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಇದೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿ (ತಲೆ ಕೂದಲು) ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಲ್ಯಾಣಕಟ್ಟ ಕ್ಷೌರ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಯು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರಂತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ದಟ್ಟಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನದ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕ ದರ್ಶನ

ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್​ ಶಿವನ್

TAGGED:

TIRUMALA WITNESSES MASSIVE RUSH
TIRUMALA QUEUE LINES
MASSIVE SUMMER RUSH
TIRUMALA TTD
TIRUMALA WITNESSES MASSIVE RUSH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.