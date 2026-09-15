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ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ ಸೆ.23ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಟಿಟಿಡಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

BRAHMOTSAVAMS ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ TIRUMALA CM CHANDRABABU
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 11:37 AM IST

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ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಕಲಿಯುಗದ ವೈಕುಂಠನಾಥನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳಿಗಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿವೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಧ್ವಜಾರೋಹಣ'ದೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿರುವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ, ದೇವರು ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕೋನೇಟಿ ರಾಯುಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಮೊದಲ ವಾಹನವಾದ ಬೃಹತ್ 'ಶೇಷ ವಾಹನ'ದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯರ ಪತಿಯಾದ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ತಿರುವಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಾಸ್ತವ್ಯ: ಸ್ವಾಮಿಯ ಭವ್ಯ ವಾಹನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ತಿರುಮಲದ ಗಾಯತ್ರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ, ತಿರುಮಲದ ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್-1 ರಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 'ಯಾತ್ರಿಕರ ಕೇಂದ್ರ', ಎಸ್‌ವಿ (SV) ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳು, ನಂದಕಂ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಬೇಕು. ಶಿಶುಪಾಲ ವಧೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ: ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳಿಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ದೇವಾಲಯದ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಯಿತು. ವೈಖಾನಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

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TAGGED:

BRAHMOTSAVAMS
ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ
TIRUMALA
CM CHANDRABABU
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