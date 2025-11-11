ETV Bharat / bharat

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕಾರ್​ ಸ್ಫೋಟ, ಹಿಂದಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. 1990 ರ ದಶಕದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಂದು ಮೇ 21 996: ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುವಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು 1996ರರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮೇ 21, 1996 ರಂದು ಲಜ್‌ಪತ್ ನಗರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದು ನಡೆದ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಈ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಜನ್​​ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಯದ ಅಲೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿತ್ತು.

1997ರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್​​​ನಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಭೀಕರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ (ETV Bharat)

ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ 1997 : ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 1997 ದೆಹಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮವಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ವರದಿಯಾದವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1997 ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವನ್, ಕೌಡಿಯಾ ಪುಲ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್‌ವೇ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಮೂರು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ನಂತರ ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಬಾಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೂ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 30, 1997 ರಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಅವಳಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು 70 ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಂಜಾಬಿ ಬಾಗ್ ಬಳಿ ಚಲಿಸುವ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಅದು 2000ನೇ ಇಸ್ವಿ.. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಸ್ಫೋಟ: 2000 ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು: ಜೂನ್ 18, 2000 ರಂದು ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2000ದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದರು.

ದೆಹಲಿ ಕಾರ್​ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ಏ (ETV Bharat)

2005 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 62 ಜೀವಗಳು ಬಲಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2005 ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಸರೋಜಿನಿ ನಗರ, ಪಹಾರ್‌ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ಸುಮಾರು 62 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

2008 - 25 ಜನರು ಬಲಿ: ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2008 ರಂದು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್, ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಕೈಲಾಶ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ 25 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ದಾಳಿಗಳ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು.

2025 ನವೆಂಬರ್ - ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ನಡುಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಬಳಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಹತ್ತಿರದ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡವು. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜೆಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಎನ್‌ಐಎ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದವು.

ಜಂಟಿ ತನಿಖೆ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಫೋಟದ ಜಂಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿ - ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಐಎ ತಂಡ ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಕಾವಲು: ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು, ಮಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಯ್ಡಾ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಪೊಲೀಸರು ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

