ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಟಾಪ್ -100 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ ಕಿರಣ ಮುಸುನೂರುಗೆ ಸ್ಥಾನ; ಏನಿವರ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದ ಮುಸುನೂರು ಅವರು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 16, 2026 at 1:27 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಈ ವರ್ಷದ 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಕಿರಣ್ ಮುಸುನೂರು ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದ ಮುಸುನೂರು ಅವರು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಟಾಪ್100 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ: ಕೇವಲ ಕಿರಣ್ ಮುಸುನೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಛೈ, ವಿಕಾಸ್ ಖನ್ನಾ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ನೀಲ್ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಮಾಕ್ರೊ ರುಬಿಯೊ, ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಜಿಂಗ್ಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ: ಕಿರಣ್ ಮುಸುನೂರು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುಧಾರಿತ ಜೀನ್- ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮುಸುನೂರು 1976ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಿರಣ್, ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು.
ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮುಸುನೂರು ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದ ಲಿಪಿಡ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜೀನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಜೀನೋಮ್- ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ 100 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಂಶೋಧಕರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವ ವೈದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸರಣಿ: ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರೆಗೆ ಡಾ. ದ್ಯಾಪ ವರಸ!
48 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 107 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ: 63ರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ದಂತ ವೈದ್ಯನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ