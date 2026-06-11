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ಜೆಇಇಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಟೈಲ್ಸ್​ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗ: ಪುತ್ರನ ಐಐಟಿ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ತಂದೆ!

ಟೈಲ್ಸ್​ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಮಗನ ಓದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಆತನಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಮಗ ಇಂದು ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾನೆ.

A tile artisan's son is set to study at IIT and become the family's first engineer; his father says he saved money for his children's education after seeing the success of others.
ಜೈ ಕುಮಾರ್ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 5:48 PM IST

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ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಕಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಜೆಇಇ ಪಾಸ್​ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು. ಈ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪರಿಶ್ರಮವೊಂದೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಜೈ ಕುಮಾರ್​ ಇದೀಗ ದೇಶದ ಟಾಪ್​ ಐಐಟಿ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕ, ಕಷ್ಟಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕುಟುಂಬವು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಕೋಟಾದಲ್ಲಿನ ಡಿಸಿಎಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಜೈ ತಂದೆ ಲಲಿತ್​ ಕಿಶೋರ್​, ಟೈಲ್ಸ್​ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತರೆ. ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊರೆಯ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ಅವರು ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಓದು, ಕೋಚಿಂಗ್​ಗೆ ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೈ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

A tile artisan's son is set to study at IIT and become the family's first engineer; his father says he saved money for his children's education after seeing the success of others.
ಜೈ ಕುಮಾರ್ (ETV BHARAT)

ಶಿಸ್ತುಬದ್ದ ಮತ್ತು ಸಮಪರ್ಣಾಭಾವದ ಓದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಅರಿತ ಜೈ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಕನಸು ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗುವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದ ತಂದೆ, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿದ್ದ ಜೈ ಕ್ಲಾಸ್​ 10ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 94.3ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್​ 12ರಲ್ಲಿ ಶೇ 94.8ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್​ನ ಎಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ 19,481 ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 553 ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8,313 ಮತ್ತು ಎಸ್​ಸಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 196ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ​

ಇವರ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​, ಐಐಟಿ ಗುವಾಹಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಸೈನ್ಸ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೈ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಇಎಸ್​ಎಎ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A tile artisan's son is set to study at IIT and become the family's first engineer; his father says he saved money for his children's education after seeing the success of others.
ಜೈ ಕುಮಾರ್ (ETV BHARAT)

ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೈ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಕಾರಣ. ಅವರು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಓದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಸೇವೆ, ಆನ್​ಲೈನ್​ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಲಾಪ್​ಟಾಪ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ತಂದೆಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಸಿದ್ದತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು ಎಂದರು.

ಇದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕನಸನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ; ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್​ ವಿಜಯ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೈ ಸಾಧನೆ ಕೋಟಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಕಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕುಟುಂಬ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಷ್ಟ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೈ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರು.

ಜೈ ತಂದೆ ಲಲಿತ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಟೈಲ್ಸ್​ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಗೆ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆತನನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್​ ಕ್ಲಾಸ್​ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ನೀಡುವುದು, ಸಂಜೆ ಕರೆ ತರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

A tile artisan's son is set to study at IIT and become the family's first engineer; his father says he saved money for his children's education after seeing the success of others.
ಜೈ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ (ETV BHARAT)

ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐಐಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋಟಾದ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬಳಿಕ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಜೈ ತಂದೆ ಲಲಿತ್.

8ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರುವ ಜೈ ತಾಯಿ ದೇವಾಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗನಿಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತು. ಇಂದು ಆತ ಇಂಜಿನಿರಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು, ಆಕೆ ಬಿಕಾಂ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕುಟುಂಬವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಜೈ ಕ್ಲಾಸ್​12ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ. ಇದು ಕೋಚಿಂಗ್​ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಓದಿನ ಸಿದ್ದತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೈ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ದ ಓದಿನ ಅವಧಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನದಂತಹ ಹಲವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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