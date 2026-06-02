3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಜೀನತ್' ಹೆಣ್ಣುಹುಲಿಗೆ 4 ಮರಿಗಳು ಜನನ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಒಡಿಶಾಗೆ ಬಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಜೀನತ್ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ.
By PTI
Published : June 2, 2026 at 5:57 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಜೀನತ್’ ಹೆಸರಿನ ಹೆಣ್ಣುಹುಲಿ, ಒಡಿಶಾದ ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ಖುಂಟಿಯಾ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿಯು ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳೆರಡೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮರಿಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಸತದ ಸುದ್ದಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜೀನತ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಮರಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಸಿಎಂಒ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
A landmark success for Odisha’s wildlife conservation efforts.— CMO Odisha (@CMO_Odisha) June 2, 2026
Zeenat, one of the tigresses translocated from Tadoba-Andhari Tiger Reserve to Similipal, has given birth to four healthy cubs in the core area of Similipal Tiger Reserve.
This milestone strengthens Similipal's…
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಎರವಲು: ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಹುಲಿಗಳ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ (ವಂಶಾವಳಿ) ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಡೋಬಾ-ಅಂಧಾರಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜೀನತ್ ಮತ್ತು ಜಮುನಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣುಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಜೀನತ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀನತ್ ಹೆಣ್ಣುಹುಲಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅದು, ಹಲವಾರು ಅರಣ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 21 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಜೀನತ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಟಿ-12 ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಝಿ ಸಂತಸ: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಅವರೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಪೂರಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವೇ ಈ ಮರಿಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಣ್ಣುಹುಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಧಾಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ನ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಝಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
