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ಕಾರ್ಬೆಟ್‌ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳೆಷ್ಟಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಹಲವು

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವೂ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

International Tiger Day: Tigers have transformed Corbett, increasing the pace from tourism to employment
ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 10:54 AM IST

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ರಾಮನಗರ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 29ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 'ಹುಲಿ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಭಾರತ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 'ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ' ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

'ಕಾರ್ಬೆಟ್' ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ. 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್' ಆಂದೋಲನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೂ ಬೆಳೆಯಿತು. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಹೆಚ್ಚಾದರು. ಸಫಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಟೆಲ್‌, ರೆಸಾರ್ಟ್‌, ಹೋಂ ಸ್ಟೇ, ಜಿಪ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಕಾರ್ಬೆಟ್' ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದು ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ.

International Tiger Day: Tigers have transformed Corbett, increasing the pace from tourism to employment
ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ (ETV Bharat)

'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: 1973ರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1,411 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆಂದೋಲನದ ಪರಿಣಾಮ 2010ರಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,706, 2014ರಲ್ಲಿ 2,226, 2018ರಲ್ಲಿ 2,967 ಮತ್ತು 2022ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹುಲಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 3,682ಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 150 ಹುಲಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2010ರಲ್ಲಿ 184 ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ 215ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. 2022ರ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಬೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 260ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 300 ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

International Tiger Day: Tigers have transformed Corbett, increasing the pace from tourism to employment
ಹುಲಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು (Corbett Park Administration)

ಸರಿಸುಮಾರು 1,288 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನ ಹುಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ, ಹೇರಳವಾದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಡಿನ ಗಡಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾರ್ಬೆಟ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿಪ್ಸಿ ಚಾಲಕರು, ಮಾಲೀಕರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಪ್ರಕೃತಿ ತಜ್ಞರು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರಕಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

"ರಷ್ಯಾದ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ಹುಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 3,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳಿವೆ" ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

International Tiger Day: Tigers have transformed Corbett, increasing the pace from tourism to employment
ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಹುಲಿ (Corbett Park Administration)

"ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಯೋಜನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈಗೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಬೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಹುಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್.

ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ದೀಪ್ ಮಲ್ಕಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಬಳಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

International Tiger Day: Tigers have transformed Corbett, increasing the pace from tourism to employment
ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಹುಲಿಗಳು (Corbett Park Administration)

"2010ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು, ಭಾರತವು 58 ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹುಲಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಬಾಚಿ ಸಿಂಗ್ ಬಿಶ್ಟ್.

'ಕಾರ್ಬೆಟ್' ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸಾಕೇತ್ ಬಡೋಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, 2010ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಹುಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

International Tiger Day: Tigers have transformed Corbett, increasing the pace from tourism to employment
ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು (ETV Bharat)

ಭಾರತವು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2010ರಿಂದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದು 260ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹುಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. - ಸಾಕೇತ್ ಬಡೋಲಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು

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TAGGED:

CORBETT
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