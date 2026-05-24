ಹುಲಿ ದಾಳಿ : ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಾಯ ; ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ
ಪನ್ಪಥ ಗ್ರಾಮದ ಖೇರ್ವಾ ಟೋಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು, ನಾಲ್ವರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : May 24, 2026 at 6:58 PM IST
ಉಮಾರಿಯಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಬಳಿಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹುಲಿಯೊಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನುಗ್ಗಿ, ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಇತರೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಫೂಲ್ ಬಾಯಿ ಪಾಲ್ (40) ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಬಳಿಯ ಪನ್ಪಥ ಗ್ರಾಮದ ಖೇರ್ವಾ ಟೋಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಪಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಲಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ.
'ಹುಲಿಯು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶವವನ್ನು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹುಲಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬಾಂಧವಗಢ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಪಮ್ ಸಹಾಯ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕೋಪಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪನ್ಪಥ ರೇಂಜರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹುಲಿಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಹಿಳಾ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಜನಪದ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ರೋಶ್ನಿ ಸಿಂಗ್ ಧುರ್ವೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಥ ಅರಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಭುರಾ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
