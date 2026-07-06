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ಕಾರ್ಬೆಟ್​ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹುಲಿ: ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ!

ಹೆಬ್ಬಾವು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹುಲಿ. ಸಫಾರಿಗರೊಬ್ಬರು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯ. ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​.

TIGER PYTHON FIGHT
ಹೆಬ್ಬಾವು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹುಲಿ (Photo-tourist)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 4:43 PM IST

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ರಾಮನಗರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿರ್ನಾ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿಗಳು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ, ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಂಕೆ, ಸಾಂಬಾರ್ (ಕಡವೆ) ಮತ್ತು ಕಾಡುಹಂದಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಾರ್ಬೆಟ್​ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹುಲಿ (Video-tourist)

ಹೆಬ್ಬಾವು ಬೇಟೆ ಅಪರೂಪ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಕಾರ್ಬೆಟ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಈ ವೀಡಿಯೊ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಕರಡಿಗಳು, ಮೊಸಳೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

"ಇದು ಕಾಡಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮ. ಪರಭಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ಚಕ್ರವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಲಿಯು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸಾಕೇತ್ ಬಡೋಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಫಾರಿಗರ ಮುಂದೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹುಲಿರಾಯ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ(ಚಾಮರಾಜನಗರ): ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಜೂನ್​ ತಿಂಗಳು ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹುಲಿ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಲು ಹಾತೊರೆಯುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹುಲಿ ಬೇಟೆಯ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ದಾಹ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹುಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಜೋನ್​ನ ಆಲಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ 20ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊಬೈಲ್‍ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಂಡೀಪುರದ ಸಫಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಆಲಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಾಘ್ರ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಮೇಲೆರಗಿದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಂತರ ಹುಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು.

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TIGER PYTHON HUNTING
UTTARAKHAND CORBETT TIGER RESERVE
ಹೆಬ್ಬಾವು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹುಲಿ
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TIGER PYTHON FIGHT

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