ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಿಂದ ಜಾಮ್ನಗರ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ ಟಿಫಾನಿ ಟ್ರಂಪ್; ಸೋನಾರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ!
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಟಿಫಾನಿ ಟ್ರಂಪ್, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : June 1, 2026 at 1:41 PM IST
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿ ಟಿಫಾನಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇಂದು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದವರೆಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿ ಮೈಕೆಲ್ ಬೌಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಗಿಯೋ ಗೋರ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಫಾನಿ ಮತ್ತು ಬೌಲೋಸ್ ನಿರ್ಗಮನದ ವೇಳೆ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಿಳ್ಕೋಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಮರುಭೂಮಿ ನಗರವಾಗಿರುವ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನ ಸೋನಾರ್ ಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಟಿಫಾನಿ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ಶಾಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟಿಫಾನಿ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮುಂಚಿ ನಿಗದಿಯಾದಂತೆ ಟಿಫಾನಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬದಲಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಗಡಿಸಾರ ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ವಾನ್ ಕಿ ಹವೇಲಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ: ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೋನಾರ್ ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಟಿಫಾನಿ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವರು ಜಾಮ್ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಶನಿವಾರ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಟಿಫಾನಿ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪತಿ ಬೌಲೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅದ್ಬುತ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಾಜ್ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಇಬ್ಬರೂ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿ ಟಿಫಾನಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕ್ಷರಧಾಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
