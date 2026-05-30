ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿ; ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಿಫಾನಿ ಭೇಟಿ
ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟಿಫಾನಿ ಟ್ರಂಪ್, ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇಗುಲದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅದ್ಬುತವಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : May 30, 2026 at 1:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಗಳು ಟಿಫಾನಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಳಿಯ ಮೈಕೆಲ್ ಬೌಲೋಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದಂಪತಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೇಟಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟಿಫಾನಿ, ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇಗುಲದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅದ್ಬುತವಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಫಾನಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪತಿ ಮೈಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿಯ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅವರು, ಸುಂದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ದಿನ ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಫಾನಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಬೌಲೋಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಂದು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
A beautiful day of exploring culture and heritage.✨— Swaminarayan Akshardham - New Delhi (@DelhiAkshardham) May 29, 2026
It was an honor to host Tiffany Trump, Michael Boulos, and their friends at BAPS Swaminarayan Akshardham in New Delhi. 🙏https://t.co/EFKbGtQpuG@TiffanyATrump @USAmbIndia @BAPS https://t.co/5eJEuy6RV1 pic.twitter.com/2FMd6sNYbV
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಗಿಯೋ ಗೋರ್ ಕೂಡ ಟಿಫಾನಿ ದಂಪತಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಫಾನಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮಾರ್ಲಾ ಮೇಪಲ್ಸ್ ದಂಪತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗಳು. ಈಕೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್, ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್, ಎರಿಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಮಲಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಫಾನಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ಟೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜೂರಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್-ಲೆಬನಾನಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕೆಲ್ ಬೌಲೋಸ್- ಟಿಫಾನಿ 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಈ ನಡುವೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
