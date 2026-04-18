ನಳಂದದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂವರು ಯುವಕರಿಂದ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಳಂದದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 18, 2026 at 8:32 PM IST
ನಳಂದ (ಬಿಹಾರ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ಬಿಹಾರ್ ಶರೀಫ್ನ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೂಪಾಂತರವು ನಗರದ ಮೂವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಯುವಕರಾದ ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಜನವರಿ 1, 2019 ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರ ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ, ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ನರ್ನಂತಹ ಒಣ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
'ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವ್ಯಸನದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.
ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ತಂಡವು ವಿವಿಧ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ 25 ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯುವಜನರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ : ಈ ಮೂವರು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪೆನ್ನುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಈ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೂ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ : ಬಿಹಾರ ಶರೀಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯ (ವಾರ್ಡ್ 14) ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಸೋನಾ ದೇವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಶುತೋಷ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ "ಭಯ್ಯಾಗಳು" ಕಲಿಸಲು ಬಂದ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಯ್ಯಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನಸುಗಳು : 'ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೋರ್ವಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಬಳಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
