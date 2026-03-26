ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 3 ಗ್ರಾಮಗಳು
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ವಿಜೇತ ಚೈತ್ರಂ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿವೆ.
Published : March 26, 2026 at 9:55 AM IST
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ(ಧುಲೆ): ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಧುಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ವಿಜೇತ ಚೈತ್ರಂ ಪವಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರಿಪಾದ, ಮೊಹಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಚಾವ್ಡಿಪಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಇಂಧನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯೀಕರಣ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಪವಾರ್, ಗ್ರಾಮಗಳ ಈ ತ್ಯಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ್ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ ಸರಪಂಚ್ಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ' ಎಂಬ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಯಾಯ ರೀತಿಯ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಈ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆದರೆ ಮಹತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 110 ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಸಮುದಾಯ-ಚಾಲಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. COVID-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ. ಆಗ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ರಾಯಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಊಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ, ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸವಾಲೇ ಸರಿ.
ಊಟ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
