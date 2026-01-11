ಅಪ್ಪನೇ ಆದರ್ಶ; ಈ ಯಶೋಗಾಥೆಗೆ ಸಹೋದರರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಕಾರಣ
ತೆಲಂಗಾಣದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಆ ಮೂವರು ಇಂದು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಿಲಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇತರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಂತಗಲು ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಂಡ ಮೂವರು ಸಹೋದರರು ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಿಂದ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯದ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರಡಿಗೊಂಡದ ಈ ಮೂವರು ಸಹೋದರರಿಗೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆತ್ತವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಜಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಪ್ಸಾರಿ ಬೇಗಂ ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ವಿಕಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಲವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಈ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಹೋದರರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಊರಿನ ಜನತೆ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಓರ್ವ ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಸ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತೋರ್ವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸುವ ವೈದ್ಯ.. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು, ಮೂವರು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಮೂವರು ಸಹೋದರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಮಗ ಪಶು ವೈದ್ಯ: ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಿವಿಎಸ್ಸಿ (BVSc) ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಈಗ ನರಸಾಪುರ (ಜಿ) ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2ನೇ ಮಗ: ಎರಡನೇ ಮಗ ವಿಕಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಾರಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಜಿಬಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದ ವಿಕಾರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಇಒ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಒ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. "ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಪರಿಶ್ರಮವು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು" ಎಂದು ವಿಕಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
3ನೇ ಮಗ: ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸದ್ಯ ನಿರ್ಮಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಮುಸ್ತಾಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ: ಫಜಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಸಾರಿ ಬೇಗಂ ಅವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಂದಿದೆ. ಬಲವಾದ ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಥೆ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
