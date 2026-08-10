ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು!
ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಖುದ್ದು ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 10, 2026 at 12:09 PM IST
ರಾಯ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಚಲ ಗುರಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬೀರ್ಧಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಖುದ್ದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗವತಿ ಮಹೋಬಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಮಹೋಬಿಯಾ ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಿರಣ್, ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಭಾಗವತಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಮಹೋಬಿಯಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಮೂವರೂ ಸಿದ್ದತೆ: ಈ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖುದ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ, ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ವೈದ್ಯರಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಿ ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಲ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಿದ್ಧತೆ: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸಹೋದರಿಯರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪಾಸ್: ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬೋಡ್ಲಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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