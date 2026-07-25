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ಒಬ್ಬನೇ ಯುವಕನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು!; ಹೀಗೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮದುವೆ

ಮೂವರು ಸೋದರಿಯರು ಒಂದೇ ಯುವಕನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯರ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಒಬ್ಬನೇ ಯುವಕನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 9:20 AM IST

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ಅಮ್ರೋಹಾ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು ಒಬ್ಬನೇ ಯುವಕನನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾ ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದು ದೇವಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

three-sisters-marry-same-man-at-uttar-pradeshs-maa-chamunda-temple-viral-video-sparks-outrage
ಒಬ್ಬನೇ ಯುವಕನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು (ETV Bharat)

ಮಾ ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಆವರಣದೊಳಗೆ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಮೇಶ್ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಅಲ್ಕಾ, ದೇವಿಕಾ ಮತ್ತು ಚಾವಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ನವ ವಧುಗಳು ವರ ವಿಕಾಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 17ರಂದು ಪಂಡಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿದೆ. ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮ - ಹವನದೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವರ ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಳಿಕ ನಾಲ್ವರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೀಲ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮೂವರು ವಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿಕಾಸ್ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ನಾವು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸಿದ್ದರಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

three-sisters-marry-same-man-at-uttar-pradeshs-maa-chamunda-temple-viral-video-sparks-outrage
ಒಬ್ಬನೇ ಯುವಕನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು (ETV Bharat)

ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ಒಡನಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಸಹೋದರಿಯರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಕಾಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಕ್ಕುವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸ್ ಸಹೋದರಿಯರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಅಲ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದ ಅನುಬಂಧ: "ನಾವು ಮೂವರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆವು, ಆದರೆ, ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ವಿಕಾಸ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. ವಿಕಾಸ್ ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ದೇವಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಶರಥ ಕೂಡ ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು: "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ಅವರೂ ಕೂಡ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಚಾವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಚಾವಿ, "ರಾಜ ದಶರಥ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ. ಅವರೂ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಚರಣ್ ದಾಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮದುವೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರುಗಳು ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸನ್‌ಪುರ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

UTTAR PRADESH
STRANGE MARRIAGE
SISTERS WEDDING
ಯುವಕ ಮದುವೆಯಾದ ಸೋದರಿಯರು
THREE SISTERS MARRY SAME MAN

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