ಹಸುವಿನ ಕರುವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ನಾಯಿ: ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 15 ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪದಡಿ ತಂದೆ-ಮಗ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಹರಿಯಾಣದ ರೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Three people including a father and son arrested in connection with the death of dogs in Rewari
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 11:10 AM IST

1 Min Read
ರೇವಾರಿ (ಹರಿಯಾಣ): ಹಸುವಿನ ಕರುವಿಗೆ ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 15 ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಡಿದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ರೇವಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಕಾಂತ್, ಶಿವಲಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಹರಿಯಾಣದ ರೇವಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ: ಹಸುವಿನ ಕರುವಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸತ್ತ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರವಿಕಾಂತ್, ಶಿವಲಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

15 ನಾಯಿಗಳ ಹತ್ಯೆ: ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 15 ನಾಯಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದಿನ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಹಸುವಿನ ಕರುವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಮಾಲೀಕರು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ್ ನರೇಶ್ ಯಾದವ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

