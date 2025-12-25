₹1.1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನವಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್ ಗಣೇಶ್ ಉಯಿಕೆ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿವೆ.
Published : December 25, 2025 at 6:47 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ(ಒಡಿಶಾ): ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾವೋವಾದಿ ಗಣೇಶ್ ಉಯಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಐವರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಹತ್ಯೆಗೈದಿವೆ.
ಮಾವೋವಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಗಣೇಶ್ ಉಯಿಕೆ ಎಂಬಾತನ ತಲೆಗೆ 1.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈತ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಕಪಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಉಯಿಕೆಯನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬೆಲ್ಘರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಮ್ಮಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಇಬ್ಬರು ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
A significant milestone towards Naxal-free Bharat.— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) December 25, 2025
In a major operation in Kandhmal, Odisha, 6 Naxalites, including Central Committee Member Ganesh Uike, have been neutralized so far.
With this major breakthrough, Odisha stands at the threshold of becoming completely free from…
ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 69 ವರ್ಷದ ಗಣೇಶ್ ಉಯಿಕೆ ಒಬ್ಬ. ಈತ ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆಂಡೂರ್ ಮಂಡಲದ ಪುಲ್ಲೆಮಾಲಾ ಗ್ರಾಮದವ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಮಾವೋವಾದಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ದಲಂ ಸದಸ್ಯ ಅಮೃತ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದವರು. ಇವರ ತಲೆಗೆ 23.65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವಿತ್ತು. ನೆರೆಯ ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು 22 ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಶರಣಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದಿದೆ.
ನಕ್ಸಲ್ಮುಕ್ತ ಭಾರತದತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು-ಅಮಿತ್ ಶಾ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಕ್ಸಲರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ಮುಕ್ತ ಭಾರತದತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಒಡಿಶಾದ ಕಂಧಮಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಉಯಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಡಿಶಾ ನಕ್ಸಲಿಸಂನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ರ ಮೊದಲು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಲಿದೆ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ್ ಉಯಿಕೆ ಯಾರು?: ಪ್ರಮುಖ ಮಾವೋವಾದಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ಗಣೇಶ್ ಉಯಿಕೆ ಮಾವೋವಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ. ಈತನ ತಲೆಗೆ 1.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವಿತ್ತು. ಉಯಿಕೆ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾವೋವಾದಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ. ದೇಶದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ. ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವನಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ 2013ರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಜಿರಾಮ್ ಘಾಟಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಸಲ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಡಿಶಾದ ಕಂಧಮಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾತನನ್ನು ಹನುಮಂತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
