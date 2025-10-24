ETV Bharat / bharat

ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 300 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ; ಹಲವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ,   'ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಪೈಪ್​​ ಗನ್‌'ಗಳ ನಿಷೇಧ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಮಾರು 300 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Carbide pipe gun
ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಪೈಪ್ ಬಂದೂಕು (ETV Bharat)
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಮಾರು 300 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಭೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಪೈಪ್ ಬಂದೂಕುಗಳ ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೋಪಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ 186 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇವರೆಲ್ಲರು ಹಮೀದಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಂದೂಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಭೋಪಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೌಶಲ್ಯೇಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಹಿತೆ 2023ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 163 ರ ಅಡಿ ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಂದೂಕುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶುಕ್ಲಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮೀದಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. "ಎಲ್ಲ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಭಾಗಿಯಾದರೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

three-madhya-pradesh-districts-ban-carbide-pipe-guns-after-300-suffer-eye-injuries-on-diwali
ಪಟಾಕಿ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಭೋಪಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 5,000 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗುರುವಾರ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1884ರ ಸ್ಫೋಟಕ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 288 ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಅಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಂದೂಕು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ 10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪೈಪ್ ಗನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿದಿಶಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು 268 ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಳು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಕಾಲಿಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅತುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50, ಸೆಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ 28, ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ 19, ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತು ಶಿವಪುರಿ, ರೈಸೇನ್, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ದಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ರತ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿದಿಶಾ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕರ್ನೂಲ್​ ಬಸ್​ ದುರಂತ: ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು

