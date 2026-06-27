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ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳ ಸಾವು: ತೀವ್ರಗೊಂಡ ತನಿಖೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

Three lion cubs died on same day at different places in Amreli, panic in forest department
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 12:55 PM IST

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ಅಮ್ರೇಲಿ, ಗುಜರಾತ್: ಅಮ್ರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಸಿಂಹಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಂಹ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ದಲ್ಖಾನಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಂದಾಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಹದ ಮರಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಾಗ್ಸಾರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯ ಸಾವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪನಿಯಾ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಹ ಮರಿಗಳ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ದಲ್ಖಾನಿಯಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೃತ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮರಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ ಹಿನಾ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಂಹಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ಗಸ್ತು, ತೀವ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಹ ಮರಿಗಳ ಸಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಿಮಾಂಶು ಭಟ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಘಟನೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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THREE LION CUBS DIED
PANIC IN FOREST DEPARTMENT
ಮೂರು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳ ಸಾವು
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
3 LION CUBS DIED ON SAME DAY

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