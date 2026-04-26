ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಹಚ್ಚುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಮೂವರ ಕೊಲೆ!

ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬರ್ತ್​ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯು ರಕ್ತಪಾತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಮೂವರು ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 1:51 PM IST

ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್‌ ಹಚ್ಚುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖುರ್ಜಾ ನಗರದ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರು ಹಾಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೂವರ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತ್ರೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 12:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸುಭಾಷ್ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸೈನಿ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರ ಮನೀಶ್ ಸೈನಿ (28) ಮತ್ತು ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಸೈನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಮರ್‌ದೀಪ್ (28) ಹಾಗೂ ಸೋದರಳಿಯ ರಾಜೀವ್ ಸೈನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆಕಾಶ್ (17) ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಐಜಿ ಕಲಾನಿಧಿ ನೈಥಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜೀತು ಸೈನಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಹಚರರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಸೈನಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ವಾಗ್ವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಮಾಷೆಯ ವರ್ತನೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಮೂವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತರ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶವಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

