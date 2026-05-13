ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಹಿಂಸೆ: ಮೂವರು ಕುಕಿ ಚರ್ಚ್‌ ನಾಯಕರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ

ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕುಕಿ ಚರ್ಚ್‌ ನಾಯಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

THREE KILLED BY SUSPECTED MILITANTS
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 13, 2026 at 8:03 PM IST

ಇಂಫಾಲ್(ಮಣಿಪುರ): ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕುಕಿ ಚರ್ಚ್‌ ನಾಯಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಥಡೌ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(ಟಿಬಿಎ) ಸದಸ್ಯರು ಚುರಾಚಂದ್‌ಪುರದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೋಟ್ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಲೆನ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಮಾವೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೆವರೆಂಡ್ ವಿ.ಸಿಟ್ಲ್‌ಹೌರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರು ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಕಿ-ಝೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಕೆಜೆಡ್‌ಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಖಂಡನಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಮ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೋಟ್ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಲೆನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

"ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೈಟೈ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ZUF ಕಾಮ್ಸನ್ ಗುಂಪು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ರೆವರೆಂಡ್ ವಿ. ಸಿಟ್ಲ್ಹೌ, ರೆವರೆಂಡ್ ಕೈಗೌಲುನ್ ಲೌವುಮ್ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿ ಪಾಗೊಲೆನ್ ಸಿಟ್ಲ್ಹೌ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಕುಕಿ-ಝೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಈ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು "ಅರ್ಥಹೀನ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಸಾವಿಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆವರೆಂಡ್ ವಿ.ಸಿಟ್ಲ್ಹೌ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವಿ.ಸಿಟ್ಲ್ಹೌ ಅವರು ಕುಕಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ತಂಗ್ಖುಲ್ ನಾಗಾ ಮತ್ತು ಕುಕಿ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

"ಚರ್ಚ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ಕುಕಿ-ಝೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ.

