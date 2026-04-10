ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ನೀರುಪಾಲು

ಜಲಪಾತದ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

THREE GIRLS DROWN AT WATERFALL
ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು (EENADU)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 6:35 PM IST

ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಜಲಪಾತದ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಅನಂತಗಿರಿ ಮಂಡಲದ ವಾಲಾಸಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಲುಂಗುಮ್ಮಿ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಕುಂಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ಮಜ್ಜಿವಲಸ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜಂಬುವಲಸ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೇಪು ತ್ರಿಶಾ (17), ಸಾಲೇಪು ರತ್ನಕುಮಾರಿ (16) ಮತ್ತು ಸಾಲೇಪು ಪವಿತ್ರಾ (16) ಮೃತರು.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ತ್ರಿಶಾ ಹುಕುಂಪೇಟ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್(ಪಿಯುಸಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ರಜೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರಾ, ರತ್ನಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅನಂತಗಿರಿ ಮಂಡಲದ ವಾಲಾಸಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮುಲುಂಗುಮ್ಮಿ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಜಲಪಾತದ ಬಳಿಯ ಬಂಡೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಜಲಪಾತದ ತೊರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೂವರೂ ಸಹ ಜಾರಿ ತೊರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಜಲಪಾತದ ತೊರೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ತ್ರಿಶಾ, ರತ್ನಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂಜಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ವರುಸಾವು: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಸಗಿ ಮಂಡಲದ ಕಂದಕೂರ ಬಳಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೃತರು ಕರ್ನಾಕಟದ ಮೂಲದವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ 15 ಜನರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಂದುಕುರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನದಿಗೆ ಇಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಜನರು ಈಜಲು ಬಾರದ ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಕುರಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರತ್ನಾ ಮಹಾಂತೇಶ(24), ಮಹಾಂತೇಶ ಪೀತಾಂಬರ(28), ಉಮಾವತಿ ಗೋಂವಿದ(35) ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಹನುಮಂತರಾಯ(24) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ರತ್ನಾ ಹಾಗೂ ಮಹಾಂತೇಶ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

TEENAGE GIRLS DROWNED
WATERFALL TRAGEDY
ANDHRA PRADESH
THREE GIRLS DROWNED AT WATERFALL

