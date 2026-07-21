1996ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಸ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದು
ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 1996ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಸ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
Published : July 21, 2026 at 6:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ 1996ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಸ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್, ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಔಚಿತ್ಯದ ಕೊರತೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜೈಪುರದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಹಮೀದ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಇದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮರು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಮೀದ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಹ - ಆರೋಪಿ ಪಪ್ಪು ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಲೀಂ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಪೀಠವು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜಾವೇದ್ ಖಾನ್, ಲತೀಫ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಭಟ್, ಮಿರ್ಜಾ ನಿಸ್ಸಾ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಘನಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರೈಸ್ ಬೇಗ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2019ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 1996 ಮೇ 22 ರಂದು ಜೈಪುರ-ಆಗ್ರಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 14 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಮತ್ತು 37 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯ ಲಜ್ಪತ್ ನಗರ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿತ್ತು. ಲಜ್ಪತ್ ನಗರ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಮೀದ್ ಮರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವರು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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