ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 3 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ 'ಗಾಮಿನಿ': ದೇಶದಲ್ಲೀಗ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 38- ವಿಡಿಯೋ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಚೀತಾಗಳ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ 20 ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 38ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : February 18, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 2:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಚೀತಾ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ' ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತರಲಾಗಿದ್ದ ಗಾಮಿನಿ ಎಂಬ ಚೀತಾ ಇದೀಗ, 3 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚೀತಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 38ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
#WATCH | Madhya Pradesh CM Mohan Yadav tweets, " it is a matter of immense joy that under project cheetah, the female cheetah ‘gamini’ who arrived from south africa has given birth to 3 cubs. with the completion of three years of cheetahs’ arrival at kuno national park in sheopur… pic.twitter.com/8KxdgQguUn— ANI (@ANI) February 18, 2026
ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತರಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾ ಗಾಮಿನಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಜನನ ಕುನೋ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಗಾಮಿನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂರು ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದೇಶದ ಚೀತಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 38ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Another good news from Kuno🐆🌿— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2026
Kuno welcomes three new cubs - A roaring new chapter at Kuno on the occasion of completion of 3 years of arrival of cheetahs from South Africa.
Celebrations echo through Kuno National Park as Gamini, the South African cheetah and second-time… pic.twitter.com/JpqnfXlpYl
'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ'ಗೆ ಬಲ: ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಜನನ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ'ವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
2022-23ರಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 20 ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲ ಚೀತಾ ಮರಿಗಳು ಮರಣಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಕುನೋ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಇತರ ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾಗಳು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಶುಭ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಿ ಎಂಬ ಚೀತಾ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 5 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿವೆ. ಐದು ಹೊಸ ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಹರ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
